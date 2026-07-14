Orgullo de la Zona Este: Ricardo Encina ganó el Nacional de Potencia y Fuerza

El atleta volvió a destacarse a nivel nacional al consagrarse campeón en el Campeonato Nacional de Potencia y Fuerza, disputado en Buenos Aires. El título le otorgó la clasificación al Campeonato Sudamericano de Fuerza, que se desarrollará entre el 20 y el 27 de septiembre en Santiago de Chile.

El atleta palmirense Ricardo Encina se consagró en el Campeonato Nacional de Potencia y Fuerza, disputado el fin de semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultado que le permitió obtener la clasificación al Campeonato Sudamericano de Fuerza, que se realizará del 20 al 27 de septiembre en Santiago de Chile.

Encina alcanzó el primer puesto en la categoría Master 3 hasta 105 kilogramos y además, obtuvo el mejor coeficiente de su categoría, consolidándose como el mejor competidor de la especialidad press de banca del certamen. Con este nuevo título, el representante de Palmira vuelve a posicionar al deporte mendocino entre los mejores del país.

Su trayectoria deportiva está respaldada por más de dos décadas de competencia al más alto nivel. Fue campeón argentino en San Isidro (Buenos Aires) y repitió el título en 2006, en Junín, además de obtener el subcampeonato sudamericano en Montevideo. Posteriormente conquistó nuevos campeonatos nacionales en Villa María, Corrientes, Bahía Blanca, Bella Vista y otras sedes del país.

A nivel internacional, Encina fue campeón sudamericano en Uruguay, Perú, Argentina y Ecuador, además de obtener récords sudamericanos en distintas modalidades y ser distinguido en varias oportunidades con el mejor coeficiente del torneo.

“Siempre me gustó el deporte. Desde muy chico practiqué atletismo con el profesor Cacho Espínola”, recordó el palmirense, que continúa escribiendo nuevas páginas en la historia del deporte mendocino.

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