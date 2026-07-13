Vacaciones de Invierno en Junín: este martes habrá funciones gratuitas en el Barrio Ferroviario y en Medrano

La agenda gratuita de Vacaciones de Invierno continúa esta semana en Junín con nuevas propuestas para disfrutar en familia. Este martes 14 de julio habrá dos espectáculos simultáneos en el Barrio Ferroviario y en Medrano, con entrada libre y gratuita.

La Municipalidad de Junín dio a conocer la continuidad del cronograma de actividades por las Vacaciones de Invierno 2026, con nuevas propuestas gratuitas de teatro, magia, circo y humor destinadas a niños y familias de todo el departamento.

Las actividades se desarrollarán este martes 14 de julio desde las 15. En el SUM del Barrio Ferroviario se presentará el espectáculo “El humor en una valija”, a cargo del elenco Roque Circo, una propuesta que combina humor y destrezas circenses.

En tanto, en el distrito de Medrano, el SUM de la Cooperativa Eléctrica será escenario de “Juan x Magia”, un show de magia protagonizado por el artista Juan Cruz Forlizzi.

Ambas funciones tendrán entrada libre y gratuita y forman parte del ciclo impulsado por la comuna para acercar espectáculos infantiles a distintos distritos durante el receso invernal.

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