El video de la llama en los festejos de La Paz llegó a la Justicia

La viralización de un video que muestra a una llama siendo trasladada en el asiento trasero de un auto durante los festejos por la clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial derivó en una denuncia judicial y en una investigación para determinar si existió maltrato animal.

La Justicia investiga un posible caso de maltrato animal luego de que se viralizara un video en el que una llama era trasladada en el asiento trasero de un auto durante la caravana de festejos por la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026, en el departamento de La Paz.

La denuncia fue presentada por el director de Biodiversidad y Ecoparque de Mendoza, Ignacio Haudet, quien consideró que la forma en que era transportado el animal podría configurar una situación de maltrato. Según explicó, el traslado en medio de bocinazos, música y una gran concentración de personas habría expuesto a la llama a un elevado nivel de estrés.

A partir de la presentación, el Ministerio Público Fiscal inició actuaciones para determinar si el hecho ocurrió efectivamente en La Paz, identificar a las personas involucradas y establecer si corresponde avanzar con alguna imputación o sanción.

Además de la posible infracción a la Ley 14.346 de protección animal, la investigación también busca establecer si existieron otras irregularidades vinculadas al traslado del animal y a la circulación del vehículo.

En las últimas horas, distintos medios provinciales informaron que el conductor del automóvil habría sido identificado y que se desempeñaría como integrante del Servicio Penitenciario de Mendoza. De acuerdo con esas publicaciones, también se habría dispuesto la apertura de un sumario administrativo para esclarecer lo ocurrido. No obstante, hasta el momento no hubo una comunicación oficial que confirme esa información.

Mientras avanza la investigación, el caso generó un amplio debate en redes sociales, donde las imágenes despertaron tanto comentarios humorísticos como cuestionamientos por el trato recibido por el animal durante los festejos.

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