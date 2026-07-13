San Martín: dos motochorros armados asaltaron a un adolescente de 15 años

El hecho ocurrió durante la noche del domingo en la intersección de calles Breyer y 60 Granaderos. La víctima fue amenazada con un arma de fuego y despojada de su teléfono celular y dinero en efectivo.

Un adolescente de 15 años fue víctima de un asalto durante la noche del domingo en el departamento de San Martín, donde dos delincuentes que se desplazaban en motocicleta lo amenazaron con un arma de fuego para robarle sus pertenencias.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hecho ocurrió alrededor de las 22:55 en la intersección de calles Breyer y 60 Granaderos.

De acuerdo con la denuncia, el menor circulaba por la zona cuando fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una moto de 110 cc. Uno de ellos extrajo un arma de fuego y, bajo amenazas, le sustrajo un teléfono celular Motorola E-52 y 1.400 pesos en efectivo.

Tras cometer el robo, los delincuentes escaparon del lugar y hasta el momento no han sido identificados. La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín.

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