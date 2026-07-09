Decomisaron 290 kilos de carne no apta para el consumo en Rivadavia

Los procedimientos fueron realizados en dos comercios de Rivadavia en conjunto con personal de Bromatología municipal. En total, se decomisaron más de 290 kilos de productos cárnicos que no cumplían con las condiciones sanitarias exigidas para su comercialización.

La Policía Rural continúa reforzando los controles sobre la comercialización de productos de origen animal como parte del plan contra el abigeato impulsado por el Ministerio de Seguridad y Justicia. En ese marco, dos procedimientos realizados en Rivadavia permitieron detectar y retirar de circulación más de 290 kilos de productos cárnicos que no cumplían con las condiciones sanitarias exigidas para su comercialización.

El primer operativo se llevó a cabo junto a personal de Bromatología del municipio en un comercio ubicado en calle Chañar. Durante la inspección, los efectivos constataron la presencia de productos vencidos y en mal estado de conservación, por lo que se procedió al decomiso de 14 cajas de hamburguesas de carne de 20 kilogramos cada una y 5,4 kilogramos de carne molida.

El segundo control se realizó en otro comercio ubicado en el barrio Los Carrizales, donde personal policial trabajó en forma conjunta con Bromatología e Industria y Comercio de la Municipalidad de Rivadavia. Durante la inspección se detectaron 5,5 kilogramos de hamburguesas de carne, 2,4 kilogramos de pollo y 4,8 kilogramos de menudos de pollo que no reunían las condiciones higiénico-sanitarias y de conservación previstas por la normativa vigente, por lo que también fueron decomisados.

En ambos casos, Bromatología confeccionó las actas de infracción correspondientes y, tras la intervención del Ayudante Fiscal de la Oficina Fiscal Rivadavia-Junín, se dispuso la realización de las actuaciones de rigor, la correcta individualización de los responsables de los comercios y la desnaturalización de los productos secuestrados.

Los procedimientos forman parte de los operativos preventivos que la Policía Rural desarrolla de manera permanente para fortalecer los controles sobre la comercialización de productos de origen animal, prevenir maniobras vinculadas al abigeato y resguardar la salud de los consumidores.

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