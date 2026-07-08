Santa Rosa: un motociclista murió tras chocar contra un colectivo

El trágico accidente ocurrió durante la tarde de este miércoles sobre Ruta 50 y calle Escudero. La víctima, de 69 años, falleció en el lugar, mientras que el conductor del colectivo y los pasajeros resultaron ilesos.

Un hombre de 69 años murió este miércoles por la tarde tras protagonizar un accidente de tránsito sobre Ruta 50 y calle Escudero, en el departamento de Santa Rosa.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el siniestro se produjo cuando un colectivo de la empresa Dicetours, que se encontraba detenido en una parada para el descenso de pasajeros, fue impactado en la parte trasera por una moto Zanella 125 cc.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor falleció en el lugar.

Por su parte, el conductor del colectivo no sufrió lesiones y el test de alcoholemia practicado arrojó 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre. Los diez pasajeros que viajaban en la unidad también resultaron ilesos.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Mendoza, Policía Vial y Policía Científica, mientras la Justicia lleva adelante la investigación para determinar las circunstancias del fatal accidente.

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