Falleció Herman Pérez, director de Defensa Civil de San Martín

Militante radical de toda la vida, falleció este domingo a los 64 años.

En la tarde de este domingo se conoció la triste noticia del fallecimiento de Herman Pérez, director de Defensa Civil de la Municipalidad de San Martín a sus 64 años.

Pérez, reconocido militante del radicalismo, se desempeñaba al frente del área desde 2019. Durante su gestión tuvo una labor especialmente intensa en los años de pandemia, cuando encabezó distintos operativos de desinfección y prevención en el departamento.

Desde hacía tiempo atravesaba algunos problemas de salud, situación que era conocida por su entorno cercano.

Tras conocerse la noticia, el intendente Raúl Rufeil expresó su pesar y acompañó a la familia en este difícil momento.

Desde Tiempo del Este enviamos un afectuoso saludo a su esposa Analía, a sus hijas Pilar y Jesús, familiares, amigos y compañeros de trabajo.

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