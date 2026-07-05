El adiós a Herman Pérez: una despedida marcada por el reconocimiento a su vocación de servicio

El fallecimiento del director de Defensa Civil de San Martín generó una profunda conmoción en el departamento. Dirigentes, instituciones, compañeros y vecinos lo recordaron por su compromiso con la comunidad, su humildad y su permanente disposición para ayudar a los demás. Sus restos serán velados este lunes en la mañana en la cochería Milio.

La muerte de Herman Pérez, director de Defensa Civil de la Municipalidad de San Martín, provocó una profunda conmoción en el departamento y motivó una gran cantidad de mensajes de despedida en las redes sociales. Referentes políticos, instituciones, compañeros de trabajo, amigos y vecinos coincidieron en destacar su calidad humana, su compromiso con el servicio público y su permanente vocación de ayudar a quienes más lo necesitaban.

La Municipalidad de San Martín expresó oficialmente su pesar a través de un comunicado firmado por el intendente Raúl Rufeil, el equipo de gestión y los vecinos del departamento. “Participan con profundo pesar el fallecimiento de Herman Pérez, Director de Defensa Civil. Rogamos elevar una plegaria por su eterno descanso“, señala el mensaje difundido por la comuna.

A ese homenaje se sumó el personal de Defensa Civil de San Martín, desde donde expresaron: “Desde la Dirección y de parte de todo el personal que integra Defensa Civil queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a la familia del director Herman Pérez por esta gran pérdida“. Además, desearon que sus seres queridos “encuentren fortaleza y consuelo en los recuerdos, el cariño y el apoyo de quienes los acompañan en este momento tan difícil”.

Uno de los primeros en despedirlo fue el presidente del Club Montecaseros, José Álvarez, quien escribió: “Mis más sentidos pésames a toda su familia. Un gran amigo, una gran persona que nos deja y que tuve el honor de conocer en el camino de la vida“.

Desde el ámbito político también llegaron numerosos mensajes. La ex legisladora provincial Claudia Salas sostuvo que “siempre lo recordaremos como un gran militante radical, orgulloso de su partido y dispuesto a ayudar a toda la comunidad sanmartiniana“, mientras que el concejal Walter Sar Sar lo definió como “un hombre ejemplar y un gran amigo“.

Silvia Altamirano, recordó los primeros años compartidos dentro del radicalismo y destacó que Pérez “puso corazón, responsabilidad y compromiso en cada lugar que le tocó estar”. “Hay mucha gente que te respeta y te quiere un montón. Gracias por toda tu entrega”, expresó.

Los mensajes también reflejaron el recuerdo de quienes compartieron tareas con él durante los momentos más difíciles de la pandemia. Luis Consoli señaló: “Pasamos momentos en la difícil pandemia. Gran persona“, mientras que Osvaldo Tapia agradeció haber coincidido laboralmente con Pérez y afirmó que estará “eternamente agradecido“.

El cantante Ángel Sarmiento lo describió como “un luchador de la vida, humilde, sencillo y respetuoso“, mientras que el periodista Mauricio Sabatini resumió el sentimiento de muchos con un breve pero sentido mensaje: “Descansa en paz, Herman. Triste noticia“.

Los mensajes de despedida inundaron las redes sociales:

Entre las numerosas despedidas también estuvieron las de Walter Maladot, quien lo recordó como una “excelente persona” y envió sus condolencias a la familia; Diego Cáseres, que expresó: “Gran persona, Herman. Q.E.P.D., muy triste noticia”; y Walter Montaña, quien hizo llegar un mensaje de acompañamiento a sus seres queridos: “Q.E.P.D. Mucha fuerza a la familia en este duro momento”.

Las numerosas expresiones de afecto reflejan la huella que Herman Pérez dejó en San Martín, donde durante años trabajó al servicio de la comunidad y supo ganarse el respeto y el cariño de quienes lo conocieron. Sus restos serán velados este lunes en la cochería Salvador Milio, de San Martín, entre las 9.30 y las 15.30, donde familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos podrán darle el último adiós.

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