El cronograma de “La Garrafa en tu Barrio” en la Zona Este para esta semana

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.
El operativo cuenta con un sistema de entrega digital, control por DNI y operativos permanentes que alcanzan a más de 8.000 familias por día. Semanalmente, el Gobierno de Mendoza y los municipios informan el cronograma de recorridos por cada departamento, junto con los requisitos para acceder al beneficio, garantizando una distribución ordenada, transparente y con amplia cobertura territorial.
El precio de la Garrafa de 10 kg en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz es de $14000
¿Qué deben presentar?
Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.
Cronograma
Lunes 6
- La Paz
Desaguadero: Plaza Armando Amaya. A las 9.30.
La Menta: Refugio Noemí Frías. A las 11.30.
La Menta: Refugio frente a pasarela. A las 12.15.
La Menta: Refugio Zabala. A las 12.45.
- San Martín
El Ramblón: Calle Las Violetas (Callejón González). A las 14.
El Ramblón: Calle Villarroel. Entrada. A las 15.
El Espino: Barrio El Espino. Cancha de Fútbol. A las 16.
- Santa Rosa
La Dormida: Barrio Parrales Mendocinos. A las 15.
La Dormida: Parrales Mendocinos. Km 969. A las 15.30.
La Dormida: Boulevard Remo Falciani. A las 16.
La Dormida: Paraje: Gobernador Civit. Frente a Escuela Carlos Galigniana Segura. A las 16.30.
Martes 7
- Junín
La Colonia: Delegación Municipal. A las 10.
La Colonia: Callejón Nueva Esperanza. A las 11.
- Rivadavia
La Libertad: Barrio Rivadavia. A las 9:30.
La Libertad: Plaza 17 de Agosto. A las 10
Miércoles 8
- Junín
Ingeniero Giagnoni: Delegación Municipal. A las 10.
Ciudad: Callejón Martínez. A las 11.
- Rivadavia
Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 10.
Reducción de Abajo: Barrio Almafuerte. Ingreso a barrio. A las 10:15.
Reducción de Arriba: Plaza de Los Burros. A las 10:30.
- San Martín
Chivilcoy: Barrio Chivilcoy. Plaza. A las 9.
Chivilcoy: Barrio 3 de Octubre. Ingreso. A las 10.
Montecaseros: Barrio Los Charabones. Escuela 1-522 Jubal Pompilio Benavides. A las 11.
Sábado 11
- Rivadavia
Recorrido 1
Medrano: Tanque de Agua. A las 9.
Andrade: Playón deportivo. A las 10.30.
Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 11.30.
Recorrido 2
El Mirador: Localidad: Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 9.30.
El Mirador: Plaza El Mirador. A las 9.45.
El Mirador: Barrio Lomas del Mirador. Ingreso a barrio. A las 10.15.
La Central: Club La Central. A las 10.45.
El Mirador: Barrio Bermejo. Plaza. A las 11.30.
El Mirador: Barrio Albarracín Godoy. SUM. A las 12.15.