El cronograma de “La Garrafa en tu Barrio” en la Zona Este para esta semana

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

El operativo cuenta con un sistema de entrega digital, control por DNI y operativos permanentes que alcanzan a más de 8.000 familias por día. Semanalmente, el Gobierno de Mendoza y los municipios informan el cronograma de recorridos por cada departamento, junto con los requisitos para acceder al beneficio, garantizando una distribución ordenada, transparente y con amplia cobertura territorial.

El precio de la Garrafa de 10 kg en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz es de $14000

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.

Cronograma

Lunes 6

La Paz

Desaguadero: Plaza Armando Amaya. A las 9.30.

La Menta: Refugio Noemí Frías. A las 11.30.

La Menta: Refugio frente a pasarela. A las 12.15.

La Menta: Refugio Zabala. A las 12.45.

San Martín

El Ramblón: Calle Las Violetas (Callejón González). A las 14.

El Ramblón: Calle Villarroel. Entrada. A las 15.

El Espino: Barrio El Espino. Cancha de Fútbol. A las 16.

Santa Rosa

La Dormida: Barrio Parrales Mendocinos. A las 15.

La Dormida: Parrales Mendocinos. Km 969. A las 15.30.

La Dormida: Boulevard Remo Falciani. A las 16.

La Dormida: Paraje: Gobernador Civit. Frente a Escuela Carlos Galigniana Segura. A las 16.30.

Martes 7

Junín

La Colonia: Delegación Municipal. A las 10.

La Colonia: Callejón Nueva Esperanza. A las 11.

Rivadavia

La Libertad: Barrio Rivadavia. A las 9:30.

La Libertad: Plaza 17 de Agosto. A las 10

Miércoles 8

Junín

Ingeniero Giagnoni: Delegación Municipal. A las 10.

Ciudad: Callejón Martínez. A las 11.

Rivadavia

Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 10.

Reducción de Abajo: Barrio Almafuerte. Ingreso a barrio. A las 10:15.

Reducción de Arriba: Plaza de Los Burros. A las 10:30.

San Martín

Chivilcoy: Barrio Chivilcoy. Plaza. A las 9.

Chivilcoy: Barrio 3 de Octubre. Ingreso. A las 10.

Montecaseros: Barrio Los Charabones. Escuela 1-522 Jubal Pompilio Benavides. A las 11.

Sábado 11

Rivadavia

Recorrido 1

Medrano: Tanque de Agua. A las 9.

Andrade: Playón deportivo. A las 10.30.

Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 11.30.

Recorrido 2

El Mirador: Localidad: Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 9.30.

El Mirador: Plaza El Mirador. A las 9.45.

El Mirador: Barrio Lomas del Mirador. Ingreso a barrio. A las 10.15.

La Central: Club La Central. A las 10.45.

El Mirador: Barrio Bermejo. Plaza. A las 11.30.

El Mirador: Barrio Albarracín Godoy. SUM. A las 12.15.

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