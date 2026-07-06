Robaron una moto que estaba estacionada en una plaza de Palmira

La moto había quedado estacionada en una plaza de Palmira mientras el hijo de la propietaria permanecía en el lugar. Cuando regresaron, el rodado ya no estaba.

Una mujer denunció el robo de su moto durante la noche del domingo en Palmira, departamento de San Martín. De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Seguridad, el episodio ocurrió alrededor de las 21 en la zona de calle 1.º de Marzo, entre Saavedra y Las Heras.

Según la denuncia, la víctima, de 41 años, dejó estacionada una moto Yamaha FZ de color rojo en una plaza mientras su hijo permanecía en el lugar. Sin embargo, al regresar para retirarla, ambos constataron que el rodado había sido sustraído por autores hasta el momento desconocidos.

Tras la denuncia, intervino personal de la Comisaría 28° de Palmira, mientras que las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín.

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