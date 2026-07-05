San Martín: robaron una moto del patio de una vivienda

El hecho fue denunciado en la mañana de este domingo. La moto se encontraba en un patio interno.

La policía investiga el robo de una moto Motomel 150 cc ocurrido durante la mañana de este domingo en el departamento de San Martín.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hecho fue denunciado alrededor de las 8:40 en una vivienda ubicada sobre calle Vellota, casi Basualdo.

De acuerdo con la denuncia, la propietaria, de 23 años, había dejado la moto estacionada en el patio interno del domicilio, el cual no contaba con cierre perimetral, y el rodado tampoco tenía medidas de seguridad.

Al salir de la vivienda, la joven advirtió que autores ignorados habían sustraído la Motomel 150 cc de color rojo y negro, para luego darse a la fuga.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín.

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