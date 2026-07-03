Quiso escapar con seis postes robados, pero no llegó muy lejos

El hecho ocurrió durante la tarde del jueves. El sospechoso fue interceptado a pocos metros del lugar mientras transportaba seis postes de algarrobo que, según la denuncia, había sustraído de una finca.

Un hombre de 36 años fue detenido el jueves en el distrito de Palmira, departamento de San Martín, luego de ser acusado de robar postes de una finca y ser perseguido por el propio productor rural.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 16:40 en la intersección de calles Gran Líbano y Bertolini, durante un patrullaje preventivo realizado por efectivos de Cuerpos Especiales Zona Este.

Los policías fueron alertados por un productor de 58 años, quien perseguía a un hombre que instantes antes le había sustraído seis postes de algarrobo de su propiedad.

Con la información aportada, los uniformados localizaron al sospechoso a pocos metros del lugar mientras transportaba los elementos denunciados.

Durante la requisa, además, se secuestró una tenaza que el hombre llevaba en una mochila.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el sospechoso fue aprehendido, se dio intervención a Policía Científica, se secuestró la herramienta y los postes recuperados fueron restituidos a su propietario.

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