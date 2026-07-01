Crimen de Margarita Gutiérrez: dictaron la prisión preventiva para su hijo

La medida fue dispuesta por la Justicia a pedido de la Fiscalía. El imputado continuará detenido mientras avanza la investigación por el homicidio agravado por el vínculo de la docente de Junín.

La Justicia dictó la prisión preventiva de David Enrique Demaldé Gutiérrez, de 46 años, imputado por el homicidio de su madre, Margarita Iris Gutiérrez, de 72 años, ocurrido el 18 de mayo en la ciudad de Junín. La medida fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal, representado por el segundo jefe de fiscales, Mariano Carabajal, y el acusado continuará detenido mientras avanza la investigación.

Demaldé está imputado por homicidio agravado por el vínculo, un delito que prevé la pena de prisión perpetua.

Durante la audiencia, que se extendió por unas dos horas, la Fiscalía sostuvo que existen elementos suficientes para vincular al imputado con el crimen y riesgos procesales que justifican la prisión preventiva. El juez interviniente hizo lugar al planteo.

Entre las pruebas mencionadas se encuentran registros de cámaras de seguridad y la geolocalización de teléfonos celulares, que ubicarían al acusado en la vivienda de la víctima entre las 19 y las 20 del día del hecho. También fueron incorporados testimonios que describen una relación conflictiva entre madre e hijo, vinculada a diferencias por cuestiones hereditarias.

Según la hipótesis fiscal, el imputado habría eliminado mensajes y datos de geolocalización de su teléfono celular con el fin de dificultar la investigación. Además, sostiene que el cuerpo de la víctima fue parcialmente incendiado con un acelerante y expuesto a sustancias corrosivas para alterar evidencias y obstaculizar el trabajo pericial.

La investigación también indica que se habría intentado simular un robo. En ese contexto, la cartera de la víctima habría sido sustraída y posteriormente quemada en una propiedad familiar ubicada sobre carril Primavera. Registros fílmicos incorporados a la causa mostrarían humo saliendo de una chimenea del lugar al día siguiente del crimen.

La Fiscalía incorporó además un antecedente de febrero de 2024 por una presunta amenaza con arma de fuego atribuida al imputado y un análisis toxicológico que determinó consumo de alcohol y drogas al momento del hecho.

La causa continúa con pericias técnicas, análisis de evidencia digital y material secuestrado durante los allanamientos, entre ellos teléfonos celulares, una motocicleta, prendas con presuntas manchas hemáticas y municiones.

Margarita Gutiérrez fue docente de nivel inicial y exconcejal de Junín. Su muerte generó una profunda conmoción en la comunidad.

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