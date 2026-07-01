La Colonia: irrumpió armado en una vivienda para reclamar una supuesta deuda, robó un televisor y terminó detenido

El hecho ocurrió durante la tarde del martes en el barrio Gran Capitán. La Policía logró detener al sospechoso poco después del asalto y recuperar el televisor sustraído.

Un hombre de 32 años fue detenido durante la tarde del martes en La Colonia, departamento de Junín, luego de ingresar por la fuerza a una vivienda, amenazar a la propietaria con un elemento punzante y robar un televisor.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hecho ocurrió alrededor de las 18:30 en el barrio Gran Capitán.

De acuerdo con la denuncia, el sospechoso violentó la puerta de ingreso de la vivienda y, una vez en el interior, amenazó a la mujer de 67 años con un elemento punzante para exigirle el pago de una supuesta deuda.

Antes de retirarse, el hombre sustrajo un televisor y escapó del lugar.

Tras un rápido operativo, efectivos de la Subcomisaría La Colonia lograron localizar y detener al sospechoso. Además, recuperaron el televisor robado y secuestraron el arma utilizada durante el hecho.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del caso.

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