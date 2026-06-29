San Martín: delincuentes ingresaron a una vivienda y se llevaron dinero, celulares y un arma

El robo fue denunciado anoche en una vivienda de al calle Pedro de Castillo. Los autores cortaron el cable del boyero y aprovecharon una puerta balcón sin medidas de seguridad para ingresar al inmueble.

La Policía investiga un importante robo ocurrido durante la noche del domingo en una vivienda del departamento de San Martín, de donde delincuentes sustrajeron dinero, teléfonos celulares, un arma de fuego y otros objetos de valor.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hecho fue denunciado alrededor de las 20:40 en un domicilio ubicado sobre calle Pedro de Castillo.

De acuerdo con las primeras actuaciones, los autores cortaron el cable del boyero perimetral y accedieron a la propiedad por una puerta balcón que no contaba con medidas de seguridad.

Una vez en el interior de la vivienda, sustrajeron un televisor de 50 pulgadas, un rifle calibre 6,35, dos teléfonos iPhone, además de dólares, euros y dinero en efectivo.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín.

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