Adorni dejó la Jefatura de Gabinete y publicó una carta dirigida a Milei

Manuel Adorni presentó este sábado su renuncia al cargo de jefe de Gabinete de Ministros mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei. En el escrito, sostuvo que deja el puesto por el impacto que la exposición pública tuvo sobre su familia y denunció una campaña de hostigamiento y falsas acusaciones en su contra.

Manuel Adorni anunció su renuncia como jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a través de una extensa carta dirigida al presidente Javier Milei, en la que agradeció la confianza recibida y explicó que decidió dar un paso al costado para proteger a su familia.

En el escrito, el ahora exfuncionario aseguró que durante su gestión fue blanco de “ataques mediáticos”, operaciones y falsas denuncias que, según afirmó, terminaron afectando también a su esposa, sus hijos y su entorno más cercano.

Adorni sostuvo que nunca se comprobó ningún hecho de corrupción en su contra y rechazó las distintas acusaciones que circularon durante su paso por el Gobierno. Además, remarcó que se retira “con la conciencia tranquila” y agradeció tanto al presidente Javier Milei como a Karina Milei por el respaldo brindado durante este tiempo.

Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor.



Fin. pic.twitter.com/AJyuy6nDOY — Manuel Adorni (@madorni) June 27, 2026

En los últimos párrafos de la carta, expresó que seguirá apoyando el proyecto político del Gobierno desde otro lugar y afirmó que considera a Milei “la única esperanza para la Argentina”. También manifestó que se marcha en paz, convencido de haber dado todo lo que estaba a su alcance durante su gestión.

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