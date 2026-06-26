Murió la periodista Ernestina Pais tras ser embestida por un tren

La periodista y conductora Ernestina Pais murió este viernes a los 54 años tras protagonizar un accidente ferroviario en un paso a nivel de la localidad bonaerense de Martínez, partido de San Isidro. La Justicia investiga las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

La periodista y conductora Ernestina Pais falleció este viernes a los 54 años luego de que el automóvil que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel ubicado en la localidad de Martínez, partido de San Isidro.

De acuerdo con la información difundida por fuentes policiales y judiciales, el siniestro ocurrió en el cruce de las calles Sáenz Peña y El Cano. Por causas que aún son materia de investigación, el Honda Civic que manejaba la conductora fue impactado sobre el lateral del conductor. Los investigadores intentan determinar si el vehículo cruzó con la barrera baja.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia constataron que Pais había fallecido y que era la única ocupante del automóvil. En la escena trabajaron bomberos, personal policial y peritos, mientras la investigación quedó a cargo de la fiscalía correspondiente.

Ernestina Pais desarrolló una extensa trayectoria en los medios de comunicación argentinos. Alcanzó gran reconocimiento como conductora de televisión y radio, especialmente por su participación en programas como Mañanas Informales, junto a Jorge Guinzburg, además de otros ciclos de actualidad y entretenimiento.

En los últimos años también había compartido públicamente su experiencia con los problemas de salud mental y las adicciones, promoviendo la importancia de pedir ayuda y abordar estas problemáticas sin estigmas.

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