San Martín: delincuentes armados sorprendieron al sereno de una obra y le robaron hasta las bolsas de cemento

El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles en la zona de Carril Montecaseros. Los autores se llevaron una bicicleta, un teléfono celular y bolsas de cemento antes de darse a la fuga.

La Policía investiga un robo ocurrido durante la madrugada de este miércoles en una obra en construcción ubicada sobre Carril Montecaseros, al sur del carril Chivilcoy, en el departamento de San Martín.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hecho se registró alrededor de las 4:15, cuando tres sujetos armados sorprendieron al sereno que se encontraba trabajando en el lugar.

De acuerdo con la denuncia, los delincuentes amenazaron a la víctima y le sustrajeron una bicicleta, un teléfono celular y varias bolsas de cemento pertenecientes a la obra.

Tras cometer el robo, los autores escaparon del lugar y hasta el momento no han sido identificados. La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín.

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