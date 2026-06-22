San Martín: trasladan en helicóptero a una mujer tras el incendio de una vivienda

El siniestro ocurrió en una casa ubicada sobre calle Tomás Guido. La víctima sufrió graves quemaduras y fue derivada de urgencia al Hospital Lagomaggiore mediante un operativo aéreo de la Policía de Mendoza.

Una mujer fue trasladada este lunes en el helicóptero Halcón III de la Policía de Mendoza luego de sufrir graves quemaduras durante el incendio de una vivienda en el departamento de San Martín.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hecho ocurrió en una propiedad ubicada sobre calle Tomás Guido al 500, donde personal policial acudió tras un llamado a la línea de emergencias que alertaba sobre un incendio en una casa.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron el siniestro y advirtieron que dos personas mayores de edad habían logrado rescatar a una mujer que presentaba quemaduras de gravedad. Además, un hombre fue evacuado por la parte posterior del inmueble.

Debido al delicado estado de salud de la víctima, las autoridades dispusieron un operativo sanitario aéreo, por lo que el helicóptero Halcón III realizó el traslado hacia el Hospital Lagomaggiore, donde la mujer quedó internada y bajo atención médica especializada.

Por el momento, las causas que originaron el incendio son materia de investigación.

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