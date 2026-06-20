Junín y San Martín volvieron a celebrar juntos el Día de la Bandera

Los departamentos de Junín y San Martín realizaron este sábado el tradicional acto conjunto por el Día de la Bandera, con promesa y jura de lealtad, desfile cívico-militar y una importante participación de vecinos e instituciones.

En una nueva muestra de unidad y tradición, los departamentos de Junín y San Martín realizaron este sábado el acto oficial por el Día de la Bandera y el aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano, en una jornada que reunió a cientos de vecinos, instituciones y autoridades.

Las actividades comenzaron pasadas las 14.30 con el acto protocolar encabezado por los intendentes Mario Abed y Raúl Rufeil, acompañados por legisladores provinciales, concejales, funcionarios, autoridades policiales y escolares, además de las reinas vendimiales de ambos departamentos.

Uno de los momentos más emotivos fue la promesa de lealtad a la Bandera realizada por alumnos de cuarto grado y estudiantes secundarios, junto con la jura de soldados voluntarios, auxiliares y cadetes del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) de la Zona Este.

Posteriormente, se desarrolló el tradicional desfile cívico, escolar y policial por calle 25 de Mayo hasta plaza Italia, con la participación de jardines maternales, instituciones educativas, ballets folklóricos, grupos de danza, deportistas, bomberos y fuerzas de seguridad.

Durante sus discursos, Abed y Rufeil destacaron el legado de Manuel Belgrano y remarcaron la importancia del trabajo conjunto entre ambos departamentos, una tradición que mantienen desde hace años y que, según coincidieron, fortalece los lazos de toda la Zona Este.

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