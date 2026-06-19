Rivadavia: robaron un caballo, lo faenaron y abandonaron sus restos en una finca

El hecho ocurrió en la zona de calle Albardón y Ruta 62 en la zona de La Reducción. Tras varios kilómetros de rastrillaje, efectivos de la Policía Rural encontraron restos óseos y vísceras del animal sustraído.

La policía investiga un nuevo caso de abigeato ocurrido en el departamento de Rivadavia, donde delincuentes robaron un caballo del interior de una finca y posteriormente lo faenaron.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hecho fue denunciado este viernes por un hombre de 65 años, propietario del animal, en una propiedad ubicada sobre calle Albardón y Ruta 62, en el distrito de La Reducción.

De acuerdo con la información oficial, efectivos de la Policía de Seguridad Rural se encontraban patrullando la zona cuando fueron alertados por el damnificado, quien señaló que personas desconocidas habían ingresado a la finca tras cortar los alambres del corral y se habían llevado el equino campo traviesa.

A partir de ese momento, los uniformados iniciaron un rastrillaje siguiendo las huellas dejadas por los autores. Tras recorrer varios kilómetros, lograron encontrar restos óseos y vísceras del animal, los cuales fueron reconocidos por el propietario.

La búsqueda continuó hasta las inmediaciones de calle Viejo Reducción, donde los investigadores perdieron el rastro de los sospechosos.

Fuentes policiales indicaron que las cámaras de seguridad ubicadas en la zona no aportaron información relevante para la causa. Por disposición de la Oficina Fiscal, intervino además personal de Policía Científica, mientras continúan las tareas investigativas para identificar a los responsables del hecho.

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá