Rivadavia: le robó la bicicleta mientras hacía compras y terminó detenido

El procedimiento fue realizado durante la tarde del miércoles en la zona de San Isidro y Anzorena. El rodado había sido sustraído minutos antes mientras su propietaria realizaba compras.

Un hombre de 28 años fue detenido el miércoles en el departamento de Rivadavia luego de ser sorprendido circulando en una bicicleta que había sido robada instantes antes.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hecho ocurrió alrededor de las 18:35, cuando efectivos de la Comisaría 13° realizaban un patrullaje preventivo por la zona de San Isidro y Anzorena.

En esas circunstancias, los policías observaron a un sujeto desplazándose en bicicleta en actitud sospechosa y, al mismo tiempo, fueron alertados de que el rodado había sido sustraído minutos antes.

Ante esta situación, los efectivos iniciaron una breve persecución que culminó con la aprehensión del sospechoso y la recuperación de la bicicleta.

Posteriormente, la propietaria del rodado, una mujer de 44 años, manifestó que había dejado la bicicleta sin medidas de seguridad mientras realizaba compras, momento que habría sido aprovechado para concretar el robo.

El detenido quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Rivadavia.

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