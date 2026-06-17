Bomberos controlaron un incendio en una bodega en desuso de Rivadavia

El siniestro se registró durante la noche del martes en un establecimiento ubicado en la intersección de calles Colón y Chañar. Las llamas afectaron una habitación del predio y provocaron daños materiales.

Bomberos lograron controlar un incendio que se produjo durante la noche del martes en una bodega en desuso ubicada en la intersección de calles Colón y Chañar, en el departamento de Rivadavia.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hecho fue reportado alrededor de las 21:45 y motivó la intervención de personal de bomberos quienes trabajaron junto a la policía.

Al arribar al lugar, las dotaciones constataron que el foco ígneo se encontraba en el interior de una habitación del establecimiento. De inmediato realizaron tareas de extinción y enfriamiento para evitar que las llamas se propagaran hacia otros sectores del inmueble.

Como consecuencia del incendio, se registraron daños en una puerta y en distintos elementos en desuso que se encontraban almacenados en la habitación afectada.

Posteriormente, los bomberos efectuaron las pericias correspondientes para intentar determinar el origen del siniestro. Por disposición judicial, intervino además personal de Policía Científica, mientras continúan las actuaciones para esclarecer las causas del hecho.

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