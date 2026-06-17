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Rivadavia: caminaba con ropa de mujer robada y fue detenido

por tiempoadmin

El procedimiento se realizó durante la madrugada de este miércoles en la intersección de calles Fleming y Francisco Arenas. El sospechoso llevaba entre sus pertenencias ropa y otros elementos cuya procedencia no pudo justificar.

Un joven fue detenido durante la madrugada de este miércoles en el departamento de Rivadavia, luego de ser sorprendido con prendas de vestir y otros elementos que habrían sido sustraídos de un comercio de la ciudad.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 5:58, cuando efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) fueron desplazados por el Centro de Monitoreo hacia la intersección de calles Francisco Arenas y Fleming.

De acuerdo con la información oficial, minutos antes las cámaras habían detectado a un hombre vestido con ropa oscura en actitud sospechosa, quien además sería el presunto autor de daños ocasionados en un local comercial.

Al ser interceptado e identificado por los efectivos, los policías realizaron una requisa y encontraron entre sus pertenencias una mochila, un bolso de tela y dos vestidos de mujer, elementos cuya procedencia no pudo acreditar.

Ante esta situación, el sospechoso fue aprehendido y trasladado a disposición de la Oficina Fiscal de Rivadavia.

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