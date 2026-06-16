Rivadavia: lo pararon para preguntarle la hora y lo asaltaron

El hecho ocurrió durante la noche del lunes en la intersección de calles Liniers y Uruguay. Un joven de 19 años fue amenazado con un elemento punzante y despojado de su bicicleta.

Un joven de 19 años fue víctima de un asalto durante la noche del lunes en el departamento de Rivadavia, cuando un desconocido lo interceptó en la vía pública y le robó su bicicleta tras amenazarlo con un elemento punzante.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hecho ocurrió alrededor de las 21:50 en la intersección de calles Liniers y Uruguay.

De acuerdo con la denuncia, el delincuente se acercó al joven con la excusa de preguntarle la hora. Sin embargo, instantes después extrajo un elemento punzante y lo amenazó para obligarlo a entregar una bicicleta de color gris con detalles naranjas.

Tras cometer el robo, el asaltante escapó del lugar y hasta el momento no ha sido localizado.

La víctima no sufrió lesiones y radicó la correspondiente denuncia. La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Rivadavia.

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