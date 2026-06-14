La cultura mendocina está de luto: murió Pocho Sosa

El reconocido cantor falleció este domingo y será despedido públicamente en la Legislatura de Mendoza. Su legado artístico marcó a generaciones y lo convirtió en una de las figuras más representativas de la cultura mendocina.

Este domingo, la Vicegobernadora, Hebe Casado, informó la muerte de Carlos Alberto “Pocho” Sosa a sus 82 años. Se trata de una de las voces más importantes que dio Mendoza y un referente indiscutido de la música cuyana.

A lo largo de más de seis décadas de trayectoria, Pocho Sosa se convirtió en un verdadero embajador de la cultura mendocina, llevando la tonada, la cueca y las tradiciones de la provincia a escenarios de todo el país. Su interpretación de canciones emblemáticas, entre ellas Otoño en Mendoza, lo transformó en una figura entrañable y en parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Desde distintos ámbitos políticos, culturales y sociales se multiplicaron los mensajes de despedida, destacando su aporte a la identidad de Mendoza y su compromiso con la difusión de la música popular.

A pedido de la familia, la Honorable Legislatura de Mendoza realizará una despedida institucional en homenaje al artista. La ceremonia abierta al público se llevará a cabo este domingo, de 13:30 a 16:30, en el Salón Rojo del edificio legislativo, donde familiares, amigos, artistas, autoridades y vecinos podrán darle el último adiós.

Con su partida, Mendoza pierde a uno de sus máximos exponentes culturales, aunque su voz y su legado seguirán vivos en cada tonada y en cada encuentro donde vuelva a sonar su música.

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