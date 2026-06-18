Es de la Zona Este, fue seleccionada para un importante concurso musical y ahora busca trabajo para viajar a Buenos Aires

La joven Milagros Machuca fue seleccionada para continuar en el casting de Popstars 2026, el histórico formato que busca descubrir nuevas voces. Ahora necesita viajar a Buenos Aires y apuesta a conseguirlo ofreciendo sus servicios como programadora, desarrolladora web y creadora de contenidos.

Milagros Machuca tiene 23 años, vive en San Martín y acaba de recibir una noticia que la llenó de ilusión: fue seleccionada para participar de la siguiente instancia de Popstars 2026, el programa musical que busca descubrir nuevos talentos y formar un grupo artístico a partir de distintas etapas de selección.

El próximo 8 de julio deberá presentarse en Parque Roca, en la Ciudad de Buenos Aires, para realizar el casting presencial. Pero antes de pensar en el escenario, tiene otra meta por delante: conseguir trabajo para costear el viaje. Y tiene algo claro: no quiere pedir dinero.

“Me gustaría llegar trabajando“, cuenta a Tiempo del Este. Por eso decidió aprovechar sus conocimientos y ofrecer servicios de manera independiente mientras se prepara para la audición.

Milagros trabaja como programadora y desarrolladora web, además de desempeñarse como editora de videos, creadora de contenido digital y UGC (contenido generado para marcas). También realiza campañas publicitarias y piezas audiovisuales para emprendimientos y empresas.

“Busco conseguir trabajo freelancer para poder viajar a Buenos Aires“, explica con sencillez.

La música, sin embargo, ocupa un lugar especial en su vida desde muy chica. Creció escuchando rock nacional y comenzó a estudiar canto en la adolescencia. A lo largo de los años participó en distintos castings y programas televisivos, siempre con la idea de seguir creciendo y perfeccionándose.

Ahora, la oportunidad llegó con Popstars, un formato que tuvo gran repercusión en Argentina y que en esta nueva edición vuelve a buscar talentos de todo el país.

Mientras espera el día del casting, Milagros continúa enviando propuestas a marcas y ofreciendo sus servicios profesionales. Dice que no le asusta trabajar duro, porque está convencida de que los sueños se construyen con esfuerzo.

“Quiero representar a Mendoza y a San Martín de la mejor manera posible“, aseguró.

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