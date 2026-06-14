Un adolescente quedó en terapia intensiva tras un fuerte accidente en moto

El accidente ocurrió este domingo por la mañana en calle Juan XXIII. Uno de los jóvenes sufrió un traumatismo de cráneo grave y quedó internado en terapia intensiva.

Dos adolescentes de 17 años resultaron heridos este domingo luego de protagonizar un accidente en moto en el departamento de Rivadavia.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el siniestro ocurrió alrededor de las 6 de la mañana en calle Juan XXIII, entre Liniers y Sarmiento. Un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un accidente en el que se encontraba involucrada una moto con dos ocupantes.

Al arribar al lugar, efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron que se trataba de un siniestro vial en solitario protagonizado por dos jóvenes que circulaban en moto.

De acuerdo con las primeras actuaciones, los adolescentes transitaban por calle Sarmiento de sur a norte y, al incorporarse a calle Juan XXIII en dirección oeste-este, por motivos que aún se investigan, perdieron el control del rodado y terminaron impactando contra un árbol ubicado a un costado de la calzada.

Como consecuencia del fuerte impacto, ambos fueron trasladados al Hospital Perrupato.

Fuentes oficiales indicaron que el conductor sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave y quedó internado en terapia intensiva, mientras que el acompañante presentó un traumatismo abdominal y permanece en observación.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 13° de Rivadavia, que trabaja para determinar la mecánica del accidente.

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