Seis allanamientos, motos secuestradas y droga: el resultado de un amplio operativo en San Martín

Los procedimientos se realizaron en distintos barrios del departamento en el marco de una investigación por robos. La Policía recuperó elementos denunciados como sustraídos, secuestró dos motocicletas —una con pedido de secuestro y otra con irregularidades—, incautó cannabis sativa y detuvo a un hombre que quedó a disposición de la Justicia..

La Policía de Mendoza realizó este viernes seis allanamientos simultáneos en San Martín como resultado de una investigación desarrollada por la División Sustracción Automotores y Robos y Hurtos Zona Este en el marco de causas por hurto que tramitan en la Oficina Fiscal de ese departamento.

Las medidas judiciales se concretaron en distintos domicilios de los barrios Los Parrales, Los Álamos y Vernier y permitieron incorporar nuevos elementos de interés para las investigaciones, recuperar bienes denunciados como sustraídos y secuestrar dos motocicletas, una de ellas con pedido de secuestro vigente y otra con irregularidades en su identificación registral.

Durante los procedimientos también se incautó cannabis sativa y fue aprehendido un hombre vinculado a los hechos investigados, quien quedó a disposición de la Justicia.

Las actuaciones continúan para profundizar las líneas investigativas y determinar posibles vinculaciones con otros hechos denunciados en la zona.

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