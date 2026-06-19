San Martín: fue a visitar a una amiga y le robaron la moto del patio

El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes en el barrio Uruguay. La propietaria había dejado el rodado en el patio de la casa de una amiga y delincuentes lograron llevárselo tras forzar el ingreso.

La policía investiga el robo de una moto ocurrido durante la madrugada de este viernes en el barrio Uruguay, en el departamento de San Martín.

Según informó el Ministerio de Seguridad, la víctima, una joven de 21 años, denunció que se encontraba en la vivienda de una amiga cuando advirtió el faltante de su moto Honda de 125 centímetros cúbicos.

De acuerdo con la denuncia, la propietaria había dejado el rodado estacionado en el patio interno del domicilio. Sin embargo, al regresar constató que personas desconocidas habían abierto una reja del portón de ingreso y sustraído la moto.

Tras el hecho, se dio aviso a la policía. La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín.

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