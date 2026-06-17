Una pelea entre estudiantes en plena transmisión mundialista dejó a un policía herido en San Martín

Lo que iba a ser una tarde de fútbol y familia terminó en serios incidentes en el Paseo de la Patria de San Martín. Durante la transmisión del partido entre Argentina y Argelia, una pelea entre grupos de estudiantes empañó el evento y un efectivo policial resultó agredido.

Según pudo reconstruirse con fuentes oficiales, los problemas arrancaron en el entretiempo. Dos grupos de jóvenes, en su mayoría menores de edad, empezaron a pelearse en medio del público que estaba mirando el partido en una pantalla gigante instalada por la municipalidad. Intervino personal policial y preventores que estaban a cargo de la seguridad, pero la cosa no paró ahí.

Ya en el segundo tiempo, la situación se fue de las manos. Uno de los jóvenes le pegó una fuerte patada en la espalda a un directivo policial, que cayó al piso. A partir de ahí se armaron corridas, empujones y golpes que se extendieron por todo el predio. Las familias que habían ido a ver el partido vivieron momentos de mucha preocupación, más aún teniendo en cuenta que muchos habían ido pese al frío para participar de la propuesta del municipio.

Durante el operativo, varios menores fueron demorados. Uno de ellos tenía un arma blanca entre sus cosas. Como son adolescentes, tuvieron que presentarse los padres para retirarlos. Según las primeras averiguaciones, la pelea no tenía nada que ver con el partido. Se trataba de un conflicto viejo entre estudiantes de distintas escuelas que aprovecharon la convocatoria para enfrentarse.

Ahora, desde el municipio analizan reforzar la seguridad para el próximo partido. El director de Deportes, Alfredo Lafferriere, dijo que evalúan poner vallados y sumar más policías. La preocupación es que el próximo encuentro cae en horario escolar, lo que podría juntar de nuevo a estos grupos con conflictos pendientes.

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