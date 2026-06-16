San Martín: detuvieron a una pareja acusada de robar en la vivienda de una mujer alojada en una residencia para adultos mayores

Gracias al aviso de vecinos y a la rápida intervención policial, una pareja fue detenida en San Martín y se recuperaron muebles y otros objetos robados de la vivienda de una mujer mayor que actualmente reside en un geriátrico.

Una pareja fue detenida en San Martín luego de ser sorprendida trasladando muebles y otros objetos que habían sido sustraídos de una vivienda deshabitada cuya propietaria, una mujer mayor, reside actualmente en una institución para adultos mayores.

El hecho fue advertido a partir de un llamado a la línea de emergencias realizado por vecinos que alertaron sobre movimientos sospechosos. Personal de la Comisaría 12ª interceptó a un hombre y una mujer mayores de edad que transportaban diversos elementos y no pudieron justificar su procedencia.

A partir de las averiguaciones realizadas, que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios, los investigadores establecieron que los objetos provenían de una vivienda ubicada en el departamento de San Martín. Según la pesquisa, los sospechosos habrían forzado el portón de ingreso para acceder al inmueble.

Entre los bienes recuperados se encontraban un sillón antiguo de dos cuerpos color bordó, una mesa redonda de madera, varias sillas antiguas y dos frazadas. La totalidad de los elementos sustraídos fue recuperada antes de que pudiera ser comercializada o distribuida.

Los objetos quedaron secuestrados y bajo resguardo judicial, mientras que los dos aprehendidos fueron puestos a disposición de la Oficina Fiscal de San Martín, que deberá determinar su situación procesal.

Desde la Policía destacaron la importancia del aporte de los vecinos y la rápida intervención del personal policial para esclarecer el hecho y recuperar los bienes de la damnificada.

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