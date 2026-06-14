Rivadavia: una mujer y sus tres hijos fueron internados por intoxicación con monóxido de carbono

El hecho ocurrió durante la madrugada en una vivienda del distrito de La Reducción. Los cuatro integrantes de la familia fueron trasladados al Hospital Saporiti, donde quedaron en observación y fuera de peligro.

Una mujer de 32 años y sus tres hijos, de 13, 9 y 7 años, fueron asistidos y trasladados al hospital durante la madrugada de este domingo tras sufrir una intoxicación por monóxido de carbono en una vivienda del distrito de La Reducción, en el departamento de Rivadavia.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hecho se registró alrededor de las 4:26, cuando la madre de los menores se comunicó con la línea de emergencias 911 para solicitar ayuda, ya que sus hijos presentaban mareos y náuseas.

Ante la situación, se dispuso el inmediato desplazamiento de efectivos de la Subcomisaría Reducción y de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Al arribar al domicilio, ubicado sobre calle Molina, los profesionales de la salud decidieron trasladar a los cuatro integrantes de la familia al Hospital Carlos Saporiti para una mejor atención.

Una vez en el centro asistencial, fueron examinados por el médico de guardia, quien diagnosticó intoxicación por monóxido de carbono. Todos permanecieron en observación y se encuentran fuera de peligro, según precisaron las autoridades.

De acuerdo con las primeras actuaciones, en la vivienda se encontraba una estufa a leña parcialmente encendida y se percibía un fuerte olor en el ambiente, circunstancias que forman parte de la investigación para determinar el origen de la intoxicación.

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