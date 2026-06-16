Un detenido rompió el vidrio de un móvil policial y agredió a dos efectivos en Rivadavia

Un procedimiento policial terminó con daños en un móvil, lesiones a dos uniformados y la intervención de la fiscalía.

Un hombre que había sido detenido en Rivadavia terminó causando destrozos en un móvil policial y agrediendo a dos uniformados, en un hecho que ocurrió durante la mañana de este martes en la intersección de las calles San Martín y San Isidro.

De acuerdo a la información disponible, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Rivadavia procedieron a identificar a un sujeto, debido a que registraba una medida pendiente sin efecto. En el momento en que lo estaban subiendo al vehículo oficial, el individuo se alteró y empezó a golpear el patrullero, rompiendo por completo el vidrio trasero del lateral derecho.

Ya en la comisaría, el detenido se negó a bajar de la unidad y comenzó a autolesionarse con los fragmentos de vidrio que había roto. Ante esta situación, los efectivos tuvieron que pedir refuerzos para poder sacarlo del móvil. Una vez dentro de la seccional, el hombre ofreció resistencia y agredió físicamente a dos policías que intentaban reducirlo.

Según fuentes oficiales, el caso quedó registrado bajo la carátula de daño al estado, lesiones y amenazas. Intervino la fiscalía de turno de la Zona Este.

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