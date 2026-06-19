A un mes del crimen de Margarita Gutiérrez, nuevas pruebas se suman a la investigación

La investigación por el crimen de Margarita Gutiérrez sigue avanzando con nuevas pericias. A un mes del hecho, los investigadores incorporaron al expediente una serie de objetos recuperados de una cartera parcialmente quemada que sería de la víctima. Los elementos hallados podrían aportar información relevante para la causa en la que está imputado su hijo, David Demaldé.

A un mes del crimen de Margarita Gutiérrez, docente y exconcejal de Junín, la investigación judicial continúa incorporando elementos de prueba en busca de esclarecer lo ocurrido. La causa tiene como principal sospechoso a su hijo mayor, David Enrique Demaldé, de 46 años.

Demaldé, quien años atrás ejerció como psicólogo y se desempeñó como perito judicial, es hasta el momento el único imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo. La acusación se sustenta tras el hallazgo de la mujer de 72 años asesinada y parcialmente calcinada en su vivienda.

Durante las primeras medidas investigativas, los peritos secuestraron una campera en la vivienda del imputado que presentaba aparentes manchas hemáticas. Sin embargo, los estudios posteriores determinaron que dichas marcas no correspondían a sangre.

En paralelo, la causa sumó nuevos elementos de interés para la investigación. Entre ellos, una cartera parcialmente quemada que pertenecería a la víctima. A pesar de los daños ocasionados por el fuego, los peritos lograron recuperar algunos objetos de su interior.

Entre los hallazgos se encuentra un tornillo para madera tipo mariposa, similar al que Margarita Gutiérrez habría adquirido días antes para utilizar en su telar. Además, fueron encontrados parte del armazón de unos lentes compatibles con los que utilizaba la docente y un par de aros. Todos estos elementos fueron incorporados al expediente y serán sometidos a las pericias correspondientes.

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