La Paz: encontraron sana y salva a una mujer que estuvo extraviada durante más de 12 horas

El operativo se desarrolló en la zona de Desaguadero y movilizó a efectivos de distintas dependencias policiales. La mujer fue hallada a unos 14 kilómetros del puesto desde donde había salido a caminar y presentaba un principio de hipotermia.

Una mujer de 42 años fue encontrada sana y salva este domingo por la mañana luego de permanecer extraviada durante más de 12 horas en una zona rural de Desaguadero, departamento de La Paz.

Según informó el Ministerio de Seguridad, la búsqueda comenzó alrededor de las 20:50 del sábado, cuando un puestero se comunicó con la base del ISCAMEN para denunciar que su pareja había salido a caminar cerca de las 16 junto a sus dos perros y no había regresado.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la Estancia Dufau, ubicada a unos 80 kilómetros al sur de Desaguadero. De acuerdo con la denuncia, existía preocupación porque la mujer no conocía la zona y el terreno presenta extensas áreas de vegetación, además de fauna silvestre como pumas y jabalíes.

Ante la situación, se desplegó un amplio operativo del que participaron efectivos de la Comisaría 51°, Policía Rural, el destacamento La Horqueta, personal de Canes, la VANT y la Unidad Investigativa.

Las tareas de rastrillaje se extendieron durante toda la noche, bajo temperaturas que llegaron a los 3 grados bajo cero. Finalmente, alrededor de las 5:15, los efectivos lograron ubicar a la mujer a unos 14 kilómetros al sur del puesto desde donde había partido.

Según se informó, la mujer presentaba un principio de hipotermia, aunque se encontraba en buen estado general de salud.

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