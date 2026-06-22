Rivadavia: no tenía licencia y terminó aprehendido por lo que llevaba en el auto

El procedimiento fue realizado por personal de Policía Vial en la zona de El Carrizal. El arma se encontraba en el asiento trasero de un auto cuyo conductor, además, no poseía licencia de conducir.

Un hombre de 47 años fue aprehendido este domingo en el departamento de Rivadavia luego de que efectivos de la Policía Vial encontraran un arma de fuego en el interior del vehículo que conducía durante un control preventivo.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el procedimiento se llevó adelante alrededor de las 19:30 frente al Destacamento Villa San Isidro, en la zona de El Carrizal.

En ese lugar, los uniformados detuvieron la marcha de un Citroën C4 para realizar un control de rutina y verificar la documentación correspondiente. Durante las actuaciones constataron que el conductor no poseía licencia de conducir, por lo que procedieron a la retención del vehículo conforme a la legislación vigente.

Al solicitarle que retirara sus pertenencias del automóvil, los efectivos observaron en el asiento trasero una carabina de doble caño calibre 16, la cual no presentaba numeración visible.

Ante el hallazgo, se dio intervención al Ayudante Fiscal, quien dispuso la aprehensión del conductor y el secuestro del arma de fuego para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

La investigación continuará para determinar la procedencia del arma y las circunstancias en las que era transportada.

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