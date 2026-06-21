Volvía a su casa y fue asaltado por delincuentes armados en Palmira

El hecho ocurrió durante la madrugada de hoy en la intersección de calles 1° de Marzo y Las Heras. La víctima fue amenazada con un arma de fuego y despojada de dinero, un celular y una mochila.

Un hombre de 36 años fue víctima de un asalto durante la madrugada de este domingo en Palmira, San Martín, cuando regresaba a su domicilio.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hecho ocurrió alrededor de la 1:40 en inmediaciones de calles 1° de Marzo y Las Heras, más precisamente en la pasarela ubicada en esa zona.

De acuerdo con la denuncia, la víctima fue interceptada por varios sujetos que, mediante la exhibición de un arma de fuego, la amenazaron y le sustrajeron un teléfono celular, una mochila de color negro y 70 mil pesos en efectivo.

Tras cometer el robo, los delincuentes escaparon y hasta el momento no han sido identificados. La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín.

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