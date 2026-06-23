Iba en bicicleta y la asaltaron a punta de pistola en San Martín

El hecho ocurrió durante la noche del lunes sobre el Carril Norte, a la altura del ingreso al barrio Güemes. La víctima fue sorprendida por delincuentes que la amenazaron con un arma de fuego y escaparon con el rodado.

La Policía investiga el robo de una bicicleta ocurrido durante la noche del lunes en el departamento de San Martín, donde una mujer fue asaltada mientras circulaba por la vía pública.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hecho se registró alrededor de las 21:30 en la zona de Carril Norte e ingreso al barrio Güemes.

De acuerdo con la denuncia, la víctima, de 46 años, fue interceptada por varios sujetos cuando transitaba por el lugar. En ese momento, uno de los delincuentes la amenazó con un arma de fuego y le exigió la entrega de sus pertenencias.

Finalmente, los asaltantes escaparon llevándose una bicicleta Fire Bird rodado 29 de color naranja, sin que hasta el momento hayan sido identificados.

Interviene en el hecho la Comisaría 12° y la Oficina Fiscal de San Martín.

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