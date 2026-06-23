San Martín: lo frenó un ex compañero de trabajo y terminó siendo víctima de un robo

El hecho ocurrió durante la tarde del lunes en pleno centro. La víctima fue interceptada mientras circulaba en bicicleta y le sustrajeron dinero y una riñonera.

Un trabajador de la Municipalidad de San Martín fue víctima de un asalto durante la tarde del lunes mientras se desplazaba en bicicleta.

Según la información a la que accedió Tiempo del Este, el hecho ocurrió alrededor de las 16:30 en Rivadavia y Balcarce, cuando la víctima fue interceptada por un ex compañero de trabajo. Instantes después se acercó otro hombre y, entre ambos, le sustrajeron una riñonera y dinero en efectivo.

Tras la denuncia, se desplegó un operativo conjunto entre el Área de Seguridad Municipal, la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) y la Jefatura Departamental San Martín, que permitió la aprehensión de uno de los presuntos autores del hecho. La causa quedó a cargo de la Fiscalía N° 12.

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