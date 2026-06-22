Drones y rastrillajes: así recuperaron ocho equinos robados en Junín y Rivadavia

Los procedimientos se realizaron durante el fin de semana en Rivadavia y Junín, en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato. Con apoyo de drones y tareas de rastrillaje, la Policía Rural logró recuperar ocho equinos denunciados como robados y devolverlos a sus propietarios.

En el marco de los operativos del Plan Estratégico contra el Abigeato, la Policía Rural recuperó durante el fin de semana ocho equinos sustraídos en Junín y Rivadavia

Uno de los procedimientos se realizó en la zona de Los Campamentos, en Rivadavia, luego de que productores rurales denunciaran la sustracción de siete equinos de sus corrales.

A partir de las primeras averiguaciones, personal de la Policía Rural, Delegación Este, inició tareas de rastrillaje en el terreno. Durante el operativo, los efectivos detectaron huellas y otros indicios que permitieron reconstruir el recorrido de los animales.

Con apoyo de drones de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), se realizaron sobrevuelos en la zona, lo que permitió localizar a los siete equinos en distintos sectores cercanos a calle Unión. Los animales fueron reconocidos por sus propietarios, quienes confirmaron que se encontraban en buen estado.

En otro procedimiento, en Junín, el personal policial intervino tras la denuncia por la sustracción de un caballo.

Las tareas de búsqueda, que combinaron tecnología aérea y rastreo terrestre, permitieron ubicar al animal en una finca ubicada sobre calle La Legua, a varios kilómetros del lugar de origen. Luego, se continuó con las medidas investigativas para determinar la posible participación de los responsables.



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