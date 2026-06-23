El cronograma de “La Garrafa en tu Barrio” en la Zona Este para esta semana

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.
El precio de la Garrafa de 10 kg en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz es de $14000
¿Qué deben presentar?
Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia del DNI y la certificación negativa de la ANSES.
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar, además, fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retire en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el DNI del beneficiario.
Cronograma
Miércoles 24
- San Martín
El Divisadero: Calle Benenatti. A las 9.
Montecaseros: Delegación Municipal. A las 10:30.
- Junín
Algarrobo Grande: Club Estrella. A las 10.
Alto Verde: C.I.C. A las 11.
- Rivadavia
Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 10.
Reducción de Abajo: Barrio Almafuerte. Ingreso a barrio. A las 10:15.
Reducción de Arriba: Plaza de los Burros. A las 10:30.
Jueves 25
- Junín
Philipps: Delegación Municipal. A las 10.
Philipps: Barrio Otoyanes. S.U.M. A las 11.
- Rivadavia
La Libertad: Barrio Rivadavia. A las 10.
La Libertad: Plaza 17 de Agosto. A las 10:30.
Viernes 26
- San Martín
Ciudad: Barrio Libertad. Ex Venier. Calle Los Cerezos. A las 9.
Ciudad: Barrio del Carmen. S.U.M. A las 10.
Ciudad: Barrio Primavera. Cancha de Fútbol. A las 11.
Ciudad: Barrio Ambrosio. Plaza. A las 12.
- Junín
Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.
Ciudad: Desarrollo Social Municipal. A las 11.
Sábado 27
- Rivadavia
Recorrido 1
Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.
Andrade: Playón deportivo. A las 10.
Medrano: Tanque de Agua. A las 11:30.
Recorrido 2
El Mirador: Localidad Las Yeguitas. Escuela Nº 1-530 “Agustina Bartucci de Greco”. A las 9.
El Mirador: Plaza El Mirador. A las 9:30.
El Mirador: Barrio Lomas del Mirador. Ingreso a barrio. A las 10.
La Central: Club “La Central”. A las 10:30.
El Mirador: Barrio Bermejo. Plaza. A las 11.
El Mirador: Plaza Albarracín. A las 11:45.