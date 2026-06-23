María de la Paz Quiroga, entre los Embajadores del Buen Trato 2026

La responsable del Área de Adultos Mayores de la Municipalidad de La Paz, fue distinguida por la Dirección de Adultos Mayores de Mendoza por su trayectoria y compromiso en la promoción de los derechos de las personas mayores.

La encargada del Área de Adultos Mayores de Municipalidad de La Paz, María de la Paz Quiroga, fue reconocida el pasado fin de semana por su trayectoria y compromiso social en favor de las personas mayores.

La distinción fue otorgada por la Dirección de Adultos Mayores de Mendoza durante la entrega de reconocimientos a los Embajadores del Buen Trato 2026, realizada en el Espacio Julio Le Parc, en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

Este reconocimiento destaca el trabajo cotidiano de quienes promueven el cuidado, el acompañamiento y la defensa de los derechos de las personas mayores.

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