Rechazan el pedido de libertad de un celador acusado de abuso sexual en una escuela de La Paz

Un juez rechazó el pedido de libertad presentado por la defensa de un celador de 62 años acusado de abuso sexual en perjuicio de una alumna de una escuela de La Paz. La investigación continúa y la Justicia consideró que todavía restan medidas de prueba relevantes antes de resolver su situación procesal.

La Justicia resolvió mantener bajo prisión domiciliaria a un celador de 62 años que se encuentra imputado en una causa por presunto abuso sexual contra una alumna de una escuela de La Paz.

Durante una audiencia realizada en los últimos días, la defensa solicitó el cese de la medida cautelar al considerar que nuevos testimonios incorporados al expediente ponían en duda algunos aspectos del relato de la menor. Entre ellos, se mencionaron declaraciones de docentes que fueron presentadas como elementos favorables para el imputado.

El hombre también hizo uso de la palabra y negó las acusaciones. Sostuvo que jamás mantuvo contacto con la alumna y aseguró que desarrolló más de cuatro décadas de trabajo sin antecedentes. “Soy incapaz de hacer daño a una criatura”, expresó ante el tribunal.

Pese a esos planteos, el juez resolvió rechazar el pedido y mantener la prisión domiciliaria. Entre los fundamentos, señaló que aún quedan pruebas consideradas importantes para la investigación, entre ellas pericias psicológicas que se encuentran en desarrollo y nuevas entrevistas previstas para los próximos meses.

La causa se originó a partir de la denuncia realizada por la adolescente, quien aseguró haber sufrido un abuso en el ámbito escolar durante 2024. La situación salió a la luz tiempo después del episodio ocurrido en septiembre del año pasado, cuando la joven ingresó armada a la escuela y permaneció varias horas dentro del edificio antes de entregarse.

Mientras avanza la investigación, la situación procesal del imputado permanece sin cambios y la causa continúa bajo reserva para resguardar a las personas involucradas.

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