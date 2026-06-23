El Hospital Perrupato advirtió sobre falsos llamados vinculados a la vacuna antigripal

Desde el nosocomio advirtieron sobre llamados falsos vinculados a la campaña de vacunación antigripal y pidieron no brindar datos personales.

El Hospital Perrupato emitió una alerta pública tras detectar una modalidad de estafa telefónica en la que desconocidos utilizan el nombre de la institución para intentar engañar a vecinos de la zona.

Según informaron desde el centro asistencial, las personas que realizan los llamados aseguran comunicarse desde el hospital con el objetivo de coordinar la aplicación de la vacuna antigripal. Sin embargo, las autoridades aclararon que dichas comunicaciones son fraudulentas y no forman parte de ninguna campaña oficial.

Ante esta situación, remarcaron que el hospital no está realizando llamados telefónicos para otorgar turnos ni solicitar información personal relacionada con la vacunación. Por ello, recomendaron no proporcionar datos personales, bancarios ni códigos de verificación.

La advertencia está dirigida especialmente a los adultos mayores, uno de los grupos más vulnerables frente a este tipo de maniobras. En ese sentido, solicitaron a familiares, vecinos y cuidadores colaborar en la difusión de la información para prevenir nuevos casos.

Además, aconsejaron cortar de inmediato cualquier comunicación sospechosa, evitar compartir información sensible y verificar las campañas sanitarias únicamente a través de los canales oficiales del hospital o del sistema público de salud.

Desde la institución insistieron en la importancia de dar a conocer este tipo de situaciones para evitar que más personas sean víctimas de engaños que buscan aprovechar la confianza de la comunidad en los organismos sanitarios.

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