El elenco La Libra volvió a conquistar al público paceño con “El Gordo”

La exitosa obra teatral “El Gordo, una familia muy alocada” volvió a presentarse este fin de semana en La Paz y convocó a una gran cantidad de vecinos, que colmaron el Salón de Actos Municipal para disfrutar de una noche de humor y talento local.

El Salón de Actos Municipal de La Paz fue escenario este fin de semana de una nueva función de “El Gordo, una familia muy alocada”, la creación colectiva del elenco La Libra que volvió a cosechar una gran respuesta del público.

La obra, dirigida por Cecilia Herrera, se presentó a sala llena y logró conquistar una vez más a vecinos y vecinas del departamento, quienes disfrutaron de una propuesta cargada de humor, situaciones disparatadas y momentos emotivos.

Desde el Municipio destacaron el acompañamiento de la comunidad y remarcaron la importancia de seguir fortaleciendo los espacios culturales como lugares de encuentro y entretenimiento para todas las edades.

Además, pusieron en valor el trabajo y la dedicación de los artistas paceños, quienes continúan aportando al desarrollo cultural del departamento a través de distintas propuestas escénicas.

“El Gordo, una familia muy alocada” se ha convertido en una de las producciones teatrales más convocantes de La Paz, consolidando al elenco La Libra como uno de los referentes culturales de la región y demostrando, una vez más, el interés del público por las expresiones artísticas locales.

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