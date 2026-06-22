El sanmartiniano Cristian Navarro debutó en el Mundial y escribió una página histórica para Mendoza

El sanmartiniano Cristian Navarro hizo historia el domingo al convertirse en el primer árbitro mendocino en participar de una Copa del Mundo. Integró la terna arbitral del encuentro entre Bélgica e Irán, disputado en Los Ángeles.

El fútbol mendocino vivió una jornada inolvidable este domingo. Cristian Navarro, árbitro asistente oriundo de San Martín, debutó oficialmente en el Mundial 2026 y se convirtió en el primer mendocino en formar parte de una terna arbitral en la máxima cita del fútbol.

El sanmartiniano integró el equipo encabezado por Darío Herrera en el empate 0 a 0 entre Bélgica e Irán, correspondiente al Grupo G, que se disputó en el estadio de Los Ángeles, en Estados Unidos. Como segundo asistente estuvo Gabriel Chade, mientras que Hernán Mastrángelo se desempeñó en el VAR.

A sus 41 años, Navarro alcanzó uno de los mayores logros de una carrera construida con paciencia y mucho trabajo. Sus primeros pasos fueron en la Liga Mendocina de Fútbol y, con el correr de los años, fue escalando categorías hasta obtener la licencia internacional FIFA en 2014.

Desde entonces acumuló experiencia en torneos de primer nivel, con actuaciones en la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Copa América, entre otras competencias continentales.

Su presencia en el Mundial no solo representa un reconocimiento a su trayectoria, sino también un motivo de orgullo para San Martín y para toda Mendoza. Después de años de esfuerzo, el árbitro que se formó en las canchas de la provincia logró cumplir el sueño de estar en el escenario más importante del fútbol mundial.

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