Operativos contra el abigeato dejaron secuestros de carne en San Martín y Rivadavia

Los procedimientos fueron realizados por la Policía Rural y áreas de Bromatología en comercios de ambos departamentos. Como resultado, decomisaron más de 30 kilos de carne y embutidos que no contaban con documentación ni trazabilidad que permitiera acreditar su origen.

La Policía de Mendoza decomisó 33 kilos de carne y productos cárnicos que no contaban con documentación que acreditara su origen en las últimas horas durante operativos realizados en comercios de San Martín y Rivadavia. Los procedimientos formaron parte del Plan Estratégico contra el Abigeato y estuvieron a cargo de la Policía Rural Delegación Este junto con personal de Bromatología de ambos municipios.

Las inspecciones permitieron detectar mercadería sin trazabilidad, una condición fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y prevenir la comercialización de productos de origen ilegal.

San Martín: decomisaron chivos sin documentación

Uno de los operativos se desarrolló en un comercio del barrio Primitivo Manoni, en Palmira. Durante la inspección, realizada con autorización del propietario, los efectivos constataron la existencia de tres chivos de aproximadamente seis kilos cada uno almacenados en un freezer, además de distintas achuras.

Mientras que las achuras contaban con la documentación correspondiente, los animales faenados no tenían registros que permitieran acreditar su procedencia. Ante esta situación, se dispuso el decomiso de los 18 kilos de carne.

La Oficina Fiscal de San Martín intervino en la causa y ordenó actuaciones por una presunta infracción al artículo 201 del Código Penal, además de la individualización del responsable.

Rivadavia: secuestraron embutidos sin respaldo sanitario

El segundo procedimiento tuvo lugar en un comercio ubicado en Los Árboles, Rivadavia. Allí, personal policial y de Bromatología verificó la existencia de 11 kilos de morcillas y 4 kilos de chorizos almacenados en un freezer.

Al no contar con documentación sanitaria ni trazabilidad que permitiera determinar su origen, los productos fueron decomisados de manera inmediata.

Con intervención de la Oficina Fiscal Rivadavia–Junín, se dispuso la instrucción de las actuaciones correspondientes, la identificación del responsable y el secuestro de la mercadería.

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