Junín y OSEP implementarán un nuevo sistema para el seguimiento de licencias médicas

La Municipalidad de Junín y OSEP firmaron un convenio para implementar un nuevo sistema de gestión y seguimiento de licencias médicas, que permitirá realizar controles presenciales o por videollamada y brindar un acompañamiento a los empleados municipales.

El intendente Mario Abed y Carlos Funes, director de OSEP, encabezaron la firma del convenio entre la Municipalidad de Junín y la obra social provincial, incorporando una nueva herramienta destinada al acompañamiento y seguimiento de licencias médicas del personal municipal.

La iniciativa incorpora un sistema de gestión a través de un bot, que permitirá solicitar el parte correspondiente y acceder a una evaluación médica que podrá realizarse mediante la visita de un profesional al domicilio o a través de una videollamada, brindando atención y acompañamiento cuando sea necesario.

Más allá del seguimiento del presentismo, este programa tiene como principal objetivo ofrecer respuestas más ágiles y eficientes a los empleados municipales frente a situaciones de salud, promoviendo una recuperación adecuada y un acompañamiento responsable de cada caso.

Además, el convenio permitirá realizar evaluaciones y seguimiento de las licencias, poniendo el foco en el bienestar del personal y en la mejora continua de los procesos. Esta herramienta ya es utilizada por distintos organismos del Estado y, en los próximos días, se realizará una capacitación para explicar el funcionamiento del programa, sus alcances y cómo deberán proceder los agentes municipales ante cada situación.

Participaron también del acto Ricardo Morcos, presidente del Honorable Concejo Deliberante; los concejales Sandra Astudillo, Mauricio Alonso, Mario Ana, Adriana Montivero, Romina Maravilla y Alberto De Blasis; Ariel Ortiz, secretario de Gobierno; Sebastián Salinas, subdirector de Recursos Humanos; y Fernanda Benítez, directora de Salud Ocupacional.

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá