Un motociclista fue hospitalizado tras chocar con un auto en La Paz

El accidente ocurrió durante la tarde de este viernes en la intersección de calles 9 de Julio y Bandera de los Andes. La víctima, de 30 años, sufrió politraumatismos graves.

Un motociclista de 30 años resultó con graves lesiones tras protagonizar un accidente de tránsito durante la tarde de este viernes en el departamento de La Paz.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el siniestro ocurrió alrededor de las 17:40 en la intersección de calles 9 de Julio y Bandera de los Andes, donde, por causas que se investigan, colisionaron un Fiat Siena y una moto Zanella.

Tras un llamado a la línea de emergencias 911, personal policial de la Comisaría 22ª acudió al lugar y constató que el conductor de la moto presentaba lesiones de consideración.

Minutos después arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyos profesionales asistieron al motociclista y le diagnosticaron politraumatismos graves, por lo que fue trasladado al hospital local para recibir atención médica.

Las actuaciones quedaron a cargo de la comisaría 22, que trabaja para determinar la mecánica del accidente.

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